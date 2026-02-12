Под Австралией нашли загадочную магнитную аномалию возрастом 1,5 млрд лет

Геологи обнаружили под землей в Северной территории Австралии необычную магнитную аномалию, которая по форме поразительно напоминает сам континент. Структура повторяет характерные очертания Австралии: расширение в центре, «выступ» на севере и два вытянутых участка на востоке и западе. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Аномалия была выявлена в ходе аэромагнитной съемки, проведенной правительственными службами. Небольшие самолеты с магнитометрами пролетали над территорией с интервалом около 400 метров, фиксируя мельчайшие изменения магнитного поля.

Такие данные позволяют исследовать так называемую остаточную намагниченность пород. Когда горные породы формируются, содержащиеся в них магнитные минералы «запоминают» направление магнитного поля Земли. Даже спустя миллионы и миллиарды лет эта информация сохраняется, несмотря на дрейф магнитных полюсов и их периодические инверсии.

«Магнитные данные позволяют буквально заглянуть под землю и понять геологическую архитектуру, которая иначе оставалась бы скрытой», — отметил геофизик австралийского агентства CSIRO Клайв Фосс.

По его словам, Австралия в течение геологической истории меняла свое положение из-за тектонических процессов, а магнитное поле Земли неоднократно меняло направление. Поэтому интерпретация подобных данных требует высокой точности и опыта.

Выяснилось, что аномалия связана с древними вулканическими породами возрастом более 1,5 млрд лет. Эти слои перемежаются песчаниками, образованными в мелководных морях и дельтах рек. Позднее тектонические силы смяли и деформировали их, сформировав структуру, очертания которой случайно совпали с формой континента.

Новая карта стала самой детальной на сегодняшний день. Как пояснил Фосс, разработанный его коллегой Аароном Дэвисом алгоритм обработки позволил получить более четкие и однородные изображения магнитного «ландшафта» под поверхностью.

Данные уже размещены в открытой базе Geoscience Australia. Ученые рассчитывают, что они помогут не только уточнить геологическую историю региона, но и обнаружить потенциальные месторождения полезных ископаемых.

Ранее под поверхностью Земли были обнаружены две аномальные области неизвестного происхождения.