Россиянин пытался вернуть возлюбленную и сжег ее машину

В Брянске мужчина сжег автомобиль MINI Cooper, который ранее подарил своей бывшей возлюбленной, причиной поджога стал ее отказ возобновлять отношения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Брянской области.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Фигурант поссорился с бывшей возлюбленной, девушка отказалась вернуться к нему и возобновить отношения. Разозлившись, мужчина облил подаренную им иномарку алкогольным напитком и поджег.

В результате MINI Cooper и припаркованный рядом ВАЗ-21104 сгорели полностью, еще один ВАЗ-21093 был поврежден. В суде мужчина полностью признал вину и возместил ущерб всем пострадавшим владельцам. Фокинский районный суд Брянска приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

До этого в Саратове мужчина напал на свою бывшую сожительницу с ножом, который он заранее спрятал в букете цветов. 51-летний мужчина стал угрожать женщине и несколько раз ударил ее по лицу.

Ранее петербуржец сжег автомобиль соседа, отказавшегося уступить ему парковочное место.