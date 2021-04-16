Зеленский заявил, что смена власти не изменит хорошие отношения Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смена власти не изменит хорошие отношения его страны и США. Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro, текст которого размещен на сайте главы украинского лидера 15 апреля.

«Есть отношения между США и Украиной. Так, президенты могут улучшить эти отношения, но общее настроение изменить сложно», — сказал политик.

По словам Зеленского, Соединенные Штаты хорошо относятся к Украине и поддерживают ее.

Он также отметил, что с пониманием отнесся к тому, что долго не мог переговорить с новоизбранным американским лидером.

«Я понимаю, что Соединенные Штаты — большая страна и что у них есть отношения, поддержка или сложности со многими странами. Я не говорю, что мы особенные и самые главные для США, но я очень хотел бы, чтобы так было», — сказал Зеленский отметив, что из-за происходящего сейчас на Украине эта страна очень важна для Европы.

Политик также добавил, что Байден лучше понимает специфику отношений с Украиной, так как бывал на ее территории.

В этом же интервью Зеленский заявил, что продолжение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» можно рассматривать как энергетическую войну.