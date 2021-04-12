Захарова оценила слова Зеленского о причастности Украины к покорению космоса

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли Украины в подготовке первого полета в космос. Об этом сообщается на ее официальной странице в Facebook.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что полет Юрия Гагарина в космос не состоялся бы без Украины.

«Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», — сказал он.

Комментируя слова Зеленского, представитель МИД РФ подчеркнула, что в России никогда не делили славу космических побед.

«Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — это все было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик. <…> Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели», — отметила Захарова.

Кроме того, она добавила, что ей очень жаль, что на сегодняшний день самыми яркими достижениями современного киевского режима являются неуемная злоба, реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой, а также русофобия.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Российская Федерация находится на пороге важных изменений в космической отрасли.

День космонавтики в мире отмечают 12 апреля. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого был советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, который побывал в космосе. «Восток-1» выполнил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю.