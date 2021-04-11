Глава Киргизии: народу дали право выбрать форму правления впервые в истории страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что гражданам республики впервые дали право выбора формы правления в государстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Впервые в истории независимости Кыргызской Республики народу было предоставлено право выбора формы правления», — сказал он, выступая с обращением к нации.

Жапаров добавил, что в стране назрела необходимость изменения основного закона — конституции. Он отметил, что новый проект конституции был разработан с участием научного сообщества, а также активных представителей общественности.

Ранее в ЦИК Киргизии поступили свыше 250 жалоб о нарушениях в ходе проведения голосования.

11 апреля в Киргизии проходит референдум о внесении поправок в конституцию. Референдум о поправках будет считаться состоявшимся при участии более 30% из 3,6 млн внесенных в списки избирателей граждан.

Среди поправок указаны усиление полномочий президента, сокращение парламента со 120 до 90 человек и сокращение его полномочий. В случае одобрения поправок на референдуме президент Киргизии получит возможность самостоятельно назначать и увольнять министров, а также полный контроль над правительством.

Наблюдать за ходом выбором будут представители ШОС, ОДКБ, СНГ, Евросоюза и других политических и общественных организаций.