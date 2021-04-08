Лавров назвал США и их союзников ненадежными партнерами

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает США и их союзников ненадежными партнерами, на которых нельзя полагаться, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что Россия должна полагаться на себя.

«И в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их (США и из союзников — ред.) настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров в Казахстане в четверг, 8 апреля.

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен предпринять «ответные шаги» на «атаку русских хакеров» на госучреждения США с помощью взлома софта SolarWinds и «наказать» Россию за якобы вмешательство в выборы президента. Кроме высылки дипломатов, ответные меры могут включать в себя новые санкции.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов Москва может ответить зеркально. Кроме того, властям РФ стоит ограничить доступ к американской дипсобственности, как это произошло в Штатах, добавил сенатор.