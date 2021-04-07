Патрушев назвал главный пункт диалога России и США

Россия и США должны в первую очередь вести диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Прежде всего это сфера стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Здесь уже есть позитивный пример. Это наше общее решение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях, которое, безусловно, не было простым для американской администрации», – рассказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, продление ДСНВ «дает определенную надежду на установление нормального взаимодействия» между Россией и Соединенными Штатами в данной сфере, несмотря на сложность вопросов и различие интересов сторон.

Ранее сообщалось, что Россия и США впервые после продления ДСНВ обменялись данными о ядерных арсеналах.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. В 2021 году стороны договорились о продлении соглашения на пять лет, до 5 февраля 2026 года, соглашение о продлении вступило в силу.