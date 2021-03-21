Посол РФ: отношения России и Великобритании «практически мертвы»

Политические отношения между РФ и Великобританией «практически мертвы». Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает LBC.

«Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы», — сказал он.

По словам Келина, Великобритания выбрала «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у российской стороны.

Посол также обратил внимание на то, что Лондон в основном делает упор на обвинениях в адрес России в нарушении прав человека. По мнению дипломата, такая позиция неконструктивна, потому что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека».

«У каждой страны есть свои проблемы и свои подходы. Права человека - это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства», — отметил Келин.