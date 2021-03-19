В Белом доме заявили, что Байден упал на трапе самолета из-за ветра

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал на трапе самолета из-за сильного ветра. Об этом заявила представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер, пишет Mediate.

«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», — сказала Жан-Пьер.

Она также заверила, что Байден чувствует себя великолепно.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд написала в Twitter, что президент «всего лишь оступился на лестнице». Она также сообщила, что ему не нужна помощь врачей.

Ранее президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One.