В Дании изменили название Белопуссии

В министерстве иностранных дел Дании заявили о том, что меняют в официальных документах название Белоруссии с Hviderusland на Belarus, пишет издание DR.

Слово Hviderusland переводится на русский язык буквально как «Белая Россия», что является традиционным для европейских языков названием страны. Форма Belarus чаще используется англоязычными СМИ и постепенно заменяет собой старую форму наименования страны.

В датском МИДе этот шаг назвали ответом на просьбы жителей страны и «моральной поддержкой мирных протестов в стране». По заявлению министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, переименование нельзя расценивать как политическое давление.

«Я не надеюсь, что это изменит давление на диктатора Лукашенко. Это признание и поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — приводит издание слова Кофода.

Правительство Дании не признает Александра Лукашенко избранным президентом и поддерживает лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая посещала эту страну в октябре 2020 года.

Ранее Тихановская попросила США поместить Лукашенко в международную изоляцию.