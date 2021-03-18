Путин заявил о различии генетического кода россиян и американцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян другой генетический код, по сравнению с американцами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что руководство США настроено иметь определенные отношения с Россией, но только по тем вопросам, которые интересуют самих американцев и на их условиях. Путин добавил, что Вашингтону, тем не менее, придется считаться с Москвой.

«Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы», — сказал президент.

Он дополнил, что Россия будет работать с США, но в тех областях, в которых РФ заинтересована, и на тех условиях, которые российская сторона считает выгодными для себя.

Также Путин уточнил, что среди американского народа много честных, порядочных и душевных людей, которые настроены на мир и дружбу с Россией, чем последняя дорожит и на что будет опираться.

Ранее президент России высказался по поводу американского истеблишмента, движении Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение», BLM) и геноциде в истории США.