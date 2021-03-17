Посол Украины заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия должна оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. Он назвал это компенсацией за злодеяния времен Великой Отечественной войны, сообщает Berliner Zeitung.

«Моральный долг Федеративной Республики [Германии] положить конец незаконной «оккупации» Крыма следует, прежде всего, из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем восьми миллионами украинских жертв войны», — цитирует дипломата газета.

Он также напомнил, что Германия дважды оккупировала Крым за последние сто лет.

Мельник подчеркнул, что ФРГ и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые могут быть использованы, чтобы заставить Россию «отменить» аннексию Крыма и остановить ее агрессивное поведение.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее МИД РФ обвинил Украину в провокации против российских дипломатов.