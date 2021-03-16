Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Россия — НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны. Об этом он сообщил в своем докладе.

«С февраля НАТО неоднократно предлагало России провести встречу в этом формате (Совета Россия — НАТО), однако Москва систематически отказывалась», — сказано в документе.

Однако Столтенберг отметил, что контакты между Россией и альянсом все-таки продолжились. Генсек НАТО упомянул о своей встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции. Он также добавил, что «диалог был продолжен на уровне высоких военных начальников».

Ранее генсек НАТО назвал Россию одной из главных угроз альянса.