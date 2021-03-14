США почти за месяц не смогли установить контакт с КНДР

США с середины февраля пытались выйти на связь с представителями КНДР, но не получили ответа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

«До настоящего момента мы не получили какого-либо ответа из Пхеньяна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Белый дом может закончить переоценку всего подхода к политике в отношении Северной Кореи в течение следующего месяца.