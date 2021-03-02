В МИДе заявили, что ответ на санкции против РФ будет необязательно зеркальным

Официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой заявила, что Москва будет отвечать на новые антироссийские санкции США на основе принципа взаимности. Об этом говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами», — заявила дипломат.

Захарова указала, что все это является лишь поводом для продолжения неприкрытого вмешательства во внутренние дела России.

Она подчеркнула, что российская сторона не намерена «мириться с этим». «Реагировать будем исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — сказала Захарова.

Во вторник, 2 марта, Евросоюз и США ввели санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным.