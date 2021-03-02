Эрдоган заявил об успешных переговорах с Макроном
Карина Казанцева
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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что провел успешные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы провели очень хороший разговор с моим французским коллегой Макроном, обсудили двусторонние отношения и региональные и международные проблемы», — заявил Эрдоган.
Турецкий политик подчеркнул большой потенциал отношений между странами. Он также заявил, Анкара будет двигаться в солидарности с Францией, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом.
Ранее Макрон предложил Эрдогану нормализовать отношения.
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