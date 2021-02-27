Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно направил президенту страны Армену Саркисяну предложение по увольнению начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, решение президента отклонить первое предложение по увольнению не привело к разрешению ситуации.

«Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке», — написал Пашинян.

Ранее оппозиция Армении встретила овациями отказ президента отправить в отставку главу Генштаба.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом.