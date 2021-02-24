В МИД РФ предупредили о последствиях санкций ЕС

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия найдет способ ответить на новые санкции Евросоюза, ответ может быть ассиметричным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза РФ не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на эту ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно это называть как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся», — сказал он.

Чижов добавил, что РФ никогда не была инициатором ухудшения отношений с ЕС, однако не может не учитывать недружественные шаги.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились ввести новые санкции в отношении ответственных за события, связанные с Алексеем Навальным.