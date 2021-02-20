Захарова заявила об утечке документов МИД Британии, связанных с пропагандой Лондона

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Россия ждет действий Великобритании относительной недавней утечки документов Форин-офиса, в которых говорится о том, как Лондон управляет работой различных СМИ. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг это все неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании», — отметила дипломат.

По ее словам, в открытом доступе оказались документы, в которых указано, что правительство Великобритании через посредников финансово обеспечивает и в ручном режиме управляет работой ряда СМИ. Кроме того, кабмин королевства сформировал «сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей».

В фокусе работы Лондона оказались такие издания, как «Медуза» и «Медиазона».