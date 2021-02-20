Захарова заявила об утечке документов МИД Британии, связанных с пропагандой Лондона
Россия ждет действий Великобритании относительной недавней утечки документов Форин-офиса, в которых говорится о том, как Лондон управляет работой различных СМИ. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.
«Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг это все неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании», — отметила дипломат.
По ее словам, в открытом доступе оказались документы, в которых указано, что правительство Великобритании через посредников финансово обеспечивает и в ручном режиме управляет работой ряда СМИ. Кроме того, кабмин королевства сформировал «сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей».
В фокусе работы Лондона оказались такие издания, как «Медуза» и «Медиазона».