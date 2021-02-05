МИД Германии вызвал посла России из-за высылки дипломата

Посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии, где ему заявили позицию ФРГ по высылке дипломата из России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Госсекретарь (Мигель) Бергер сегодня пригласил российского посла на срочную беседу в министерство иностранных дел и четко заявил ему немецкую позицию», — сказал собеседник агентства.

Ранее Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вмешательством в дела РФ присутствие иностранных послов в суде.