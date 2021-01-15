В Крыму назвали условия для начала переговоров Москвы с Киевом

Переговоры и поиски компромиссов между Россией и Украиной должны начинаться с признания украинской стороной российского статуса Крыма. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, передает РИА «Новости».

Ранее первый президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что украинская власть готова к компромиссам с Россией по вопросам Крыма и Донбасса.

По мнению Чегринеца, Кравчук не их тех политиков, которым следует доверять.

«Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым - это Россия, всегда был, есть и будет», — подчеркнул он, добавив, что именной с этой истины должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов между странами.

Сопредседатель Ассамблеи выразил мнение, что рано или поздно отношения России и Украины выйдут на новый лучший уровень для блага двух братских народов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.5

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