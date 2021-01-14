Эрдоган сделал прививку от коронавируса

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Реджеп Тайип Эрдоган/Telegram

Президент Турции Тайип Эрдоган привился от новой коронавирусной инфекции, сообщает агентство Anadolu.

Как отмечается, турецкий лидер получил первую дозу препарата CoronaVac китайского производителя Sinovac.

Эрдоган подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале.

«Я тоже сделал прививку», — написал он.

Он добавил, что турецкие власти надеются как можно скорее привить от коронавируса всех граждан страны.

Ранее от COVID-19 привился министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.