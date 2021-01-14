Эрдоган сделал прививку от коронавируса
Валерия Исполатова
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Президент Турции Тайип Эрдоган привился от новой коронавирусной инфекции, сообщает агентство Anadolu.
Как отмечается, турецкий лидер получил первую дозу препарата CoronaVac китайского производителя Sinovac.
Эрдоган подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале.
«Я тоже сделал прививку», — написал он.
Он добавил, что турецкие власти надеются как можно скорее привить от коронавируса всех граждан страны.
Ранее от COVID-19 привился министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.