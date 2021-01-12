Эксперт разъяснил, почему важен Конкурс политологов

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте «Конкурса политологов». Он будет проходить по той же механике, что и конкурс «Лидеры России», показавший свою эффективность, поэтому должен привлечь внимание потенциальных участников, считает политолог Марат Баширов.

«В прошлом конкурсе участвовали сотни тысяч человек. Этот конкурс, скорее всего, не будет настолько массовым, но в любом случае людей, которые считают себя гуманитариями и способны выступать и анализировать, у нас в стране довольно много. Кроме того, будущие участники понимают, что после выигрыша они станут востребованными специалистами», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Конкурс политологов внесет вклад в улучшение политической системы страны, убежден Баширов.

«Если мы хотим, чтобы у нас была гармоничная политическая система, то кроме тех людей, которые работают внутри партий, должны быть и современные подготовленные специалисты — политологи. Именно они разъясняют, что происходит в стране и почему партии выдвигают те или иные инициативы», — заключил эксперт.