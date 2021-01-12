Президент Абхазии вылечился от COVID-19

Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Коронавирус выявили у главы республики 27 декабря 2020 года.

«Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что после проведения двух ПЦР-тестов 8 января были получены отрицательные результаты. Однако, как сообщили в пресс-службе, президент пока будет находиться в своей официальной резиденции, он будет работать оттуда.

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