Байден: вопрос об импичменте Трампу должен решать Конгресс
Максимс Краюшкинс
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Избранный президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о своем отношении к вопросу импичменту действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Что решит конгресс – им решать», — сказал Байден.
Отвечая на вопрос, что бы он посоветовал демократам, входящим в конгресс, Байден сказал: «это решение должен принимать конгресс. Я сфокусирован на своей работе».
Ранее сообщалось, что члены Палаты представителей США проголосуют по импичменту действующему президенту Дональду Трампу на следующей неделе.
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