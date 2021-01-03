Сенаторы-республиканцы требуют расследовать нарушения на выборах в США

Группа из 11 сенаторов-республиканцев заявила, что если специальная комиссия сначала не проведёт расследование сообщений о возможных нарушениях на голосовании в США, то сенаторы будет голосовать против утверждения итогов. Об ээтом сообщает «Интерфакс».

«Мы видим беспрецедентно много сообщений о нарушениях, неполном соблюдении законов о выборах, а также — о других проблемах», — говорится в сообщении.

Сенаторы заявили, что подобные проверки в истории США уже случались.

«Конгрессу нужно немедленно назначить комиссию по выборам, у которой будут все полномочия для проведения расследования и выявления фактов. Ей нужно за 10 дней провести аудит итогов выборов в спорных штатах», — говорится в сообщении.

Затем, согласно их предложению, власти штатов смогут изучить результаты работы комиссии и, если это потребуется, внести корректировки в итоги выборов.

Ранее Джо Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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