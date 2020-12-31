Глава МИД Украины: Россия не дождется смерти украинского государства
Елизавета Мележенкова
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не дождется смерти Украины как государства. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Глобально они ждут смерти Украины как государства», — произнес он, добавив, что этого не произойдет.
По мнению Кулебы, в этой связи стратегия России заключается в ожидании то смены власти в Украине, то экономических кризисов.
«Это, действительно, их стратегия. Но на все эти ожидания ответ очень простой — не дождетесь», — сказал министр.
Кулеба также подчеркнул, что России стоит смириться с принадлежностью Украины к западному миру.
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