Глава МИД Украины: Россия не дождется смерти украинского государства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не дождется смерти Украины как государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Глобально они ждут смерти Украины как государства», — произнес он, добавив, что этого не произойдет.

По мнению Кулебы, в этой связи стратегия России заключается в ожидании то смены власти в Украине, то экономических кризисов.

«Это, действительно, их стратегия. Но на все эти ожидания ответ очень простой — не дождетесь», — сказал министр.

Кулеба также подчеркнул, что России стоит смириться с принадлежностью Украины к западному миру.

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