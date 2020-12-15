Столтенберг оценил санкции США против Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал санкции Вашингтона в отношении Турции, передает РИА «Новости».

Он выразил сожаления из-за того, что союзники по альянсу вынуждены использовать подобные меры против друг друга.

Столтенберг также напомнил, что он ранее уже высказывал обеспокоенность в связи с решением Анкары приобрести российские системы С-400.

По его словам, это вооружение не может быть интегрировано в единую систему ПВО НАТО.

Ранее Вашингтон ввел санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.