Захарова спрогнозировала влияние смены власти в США на отношения с Россией
Власти России не ожидают кардинального улучшения в отношениях с США после смены американской администрации, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее слова приводит РИА «Новости».
«К сожалению, <...> от смены людей в Белом доме ничего кардинального в плане улучшений двусторонних отношений мы не наблюдаем», – отметила Захарова.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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