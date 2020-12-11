Евросоюз не ожидает торговой сделки с Британией к концу года

Евросоюз сомневается в том, что сможет заключить торговую сделку с Великобританией до конца года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах власти ЕС.

«Вероятность отсутствия сделки выше, чем ее достижения», — сказал он.

Источник подчеркнул, что между сторонами сохраняются разногласия, поэтому прийти к договоренностям по-прежнему сложно.

Переговоры Евросоюза и Великобритании возобновятся 11 декабря, к 13 декабря станет ясно, получится ли заключить сделку.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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