Евросоюз не ожидает торговой сделки с Британией к концу года
Евросоюз сомневается в том, что сможет заключить торговую сделку с Великобританией до конца года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах власти ЕС.
«Вероятность отсутствия сделки выше, чем ее достижения», — сказал он.
Источник подчеркнул, что между сторонами сохраняются разногласия, поэтому прийти к договоренностям по-прежнему сложно.
Переговоры Евросоюза и Великобритании возобновятся 11 декабря, к 13 декабря станет ясно, получится ли заключить сделку.
Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.
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