Более 100 конгрессменов США поддержали иск против итогов выборов

Более 100 американских конгрессменов-республиканцев поддержали иск штата Техас, оспаривающий результаты президентских выборов в четырех штатах, сообщает CBS News.

Всего к иску присоединились 106 республиканцев из палаты представителей американского конгресса, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон направил в Верховный суд США иск с призывом к непризнанию итогов президентских выборов в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии и Мичигане, где победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Иск поддержали 17 штатов и действующий глава государства Дональд Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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