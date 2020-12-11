Более 100 конгрессменов США поддержали иск против итогов выборов
Более 100 американских конгрессменов-республиканцев поддержали иск штата Техас, оспаривающий результаты президентских выборов в четырех штатах, сообщает CBS News.
Всего к иску присоединились 106 республиканцев из палаты представителей американского конгресса, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон направил в Верховный суд США иск с призывом к непризнанию итогов президентских выборов в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии и Мичигане, где победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Иск поддержали 17 штатов и действующий глава государства Дональд Трамп.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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