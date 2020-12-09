Украина попросила Канаду выделить вакцину от коронавируса
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Украина обратилась к Канаде с просьбой выделить вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба украинского МИД по итогам встречи замглавы ведомства Евгения Енина с послом Канады в Киеве Ларисой Галадзой.
«Обратились к канадским партнерам за помощью в получении партии вакцин против COVID-19 для украинских граждан», — сказал Енин.
Ранее Минздрав Канады одобрил для применения вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
На Украине коронавирусом заразились 867 991, выздоровели 469 200, погибли 14 702 человека.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Эффективность – 95%»: как испытывали вакцину Pfizer и BioNTech
— Вакцинация от COVID-19 в США оказалась под угрозой из-за распроданного препарата
— СМИ: Pfizer заявила о нехватке вакцины от коронавируса для США