Украина попросила Канаду выделить вакцину от коронавируса

Украина обратилась к Канаде с просьбой выделить вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба украинского МИД по итогам встречи замглавы ведомства Евгения Енина с послом Канады в Киеве Ларисой Галадзой.

«Обратились к канадским партнерам за помощью в получении партии вакцин против COVID-19 для украинских граждан», — сказал Енин.

Ранее Минздрав Канады одобрил для применения вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

На Украине коронавирусом заразились 867 991, выздоровели 469 200, погибли 14 702 человека.

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