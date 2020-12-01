Хорватия закрыла границы для иностранных туристов

С 1 декабря иностранные граждане не смогут посещать Хорватию с туристическими целями, сообщается на сайте АТОР со ссылкой на постановление хорватских властей.

Ограничение будет действовать до 15 декабря 2020 года из-за роста числа заболевших коронавирусом.

При этом въезд в страну разрешен тем, кто направляется на работу, учебу, воссоединяется с семьей, а также пересекает страну транзитом и не планирует проводить в ней более 12 часов. Во всех этих случаях прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19.

По данным офиса по туризму Хорватии, в 2020 году в стране побывало около 24 тысяч россиян.

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