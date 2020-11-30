Байден назначит Псаки пресс-секретарем Белого дома

Кандидат в президенты США Джо Байден намерен назначить Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки была главой пресс-службы Госдепа США, а сейчас является советником команды Байдена.

Отмечается, что Байден намерен назначить Кейт Бедингфилд директором по коммуникациям Белого дома.

Стоит отметить, что места ключевых специалистов Белого Дома займут исключительно женщины.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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