Французский сенат предложил правительству признать Нагорный Карабах

Сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах. Как сообщает РИА «Новости», за принятие резолюции проголосовали 305 сенаторов, против лишь один.

Резолюция носит рекомендательный характер.

«Сенат... призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира», — говорится в резолюции.

Сенаторы считают, что Азербайджан не гарантирует безопасность и свободу армянского населения Нагорного Карабаха.

Также сенаторы «осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников», и призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий.

«Сенат... призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, требуя открытия гуманитарных коридоров», — говорится в документе.

Также сенат предложил правительству потребовать проведения «международного расследования военных преступлений, совершенных в Карабахе, в частности в отношении гражданского населения и с использованием оружия, запрещенного международным правом».

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