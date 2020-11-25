РФ запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом перед гибелью

Москва запросила у Варшавы фонограмму и стенограмму телефонного разговора, который президент Лех Качиньский провел с братом прямо перед катастрофой в Смоленске, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Андрея Иванова.

Ранее польские СМИ сообщили, что Качиньский говорил с братом по телефону незадолго до гибели, «затронув один из аспектов осуществления полета». Запись разговора была включена в материалы польского уголовного дела. Бывший польский судья Войчех Лончевский заявил, что содержание разговора Качиньских заставляет «совершенно иначе оценить произошедшее». По его словам, стенограмма позволяет «сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский».

Данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, заявил Иванов, уточнив, что в Польшу направлен запрос о правовой помощи.

При этом он отметил, что у России «не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы»: все собранные данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку при отсутствии видимости.

Польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года. В результате погибли 96 человек, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а также недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.

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