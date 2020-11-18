Меня задержали на 48 часов после допроса
Ева Краснова
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Бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня задержали на 48 часов после допроса. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.
По словам источника, Мень будет находиться в ИВС.
Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что СК располагает доказательствами вины Меня в деле о хищении 700 млн руб. из бюджета в 2011 году.
СК России предъявил обвинение Меню в растрате 700 млн руб. (по ч. 4 ст. 160 УК РФ).
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