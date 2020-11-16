Санду хочет заняться объединением общества Молдавии

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша первая задача после выборов – объединить общество вокруг общих целей, мы все хотим жить дома, хотим иметь государство, которое будет нас защищать, нам нужна развитая экономика, чтобы людям не надо было уезжать», — заявила Санду.

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%. Выборы на территории Молдавии завершатся в 22.00 мск.

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