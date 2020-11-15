Додон заявил, что опережает Санду на выборах президента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что опережает конкурента на выборах главы государства экс-премьера Молдавии, главу партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

По его словам, разница в результатах с соперником выражена большим отрывом.

«Но как и в 2016 году, мы готовы к любому сценарию: и выиграть, и проиграть, также как и наш оппонент. Мы должны проявить ответственность, потому что в этой кампании было много ненависти», — сказал Додон.

Политик также обратился к своим сторонникам и поддерживающим Санду гражданам с призывом сохранять спокойствие, чтобы не допускать дестабилизации ситуации в стране.

Кроме того, Додон заявил, что готов объявить о «серьезных изменениях внутри Молдавии» в ближайшее время.

Он заключил, что его штаб собирает информацию о выявленных в ходе этапа голосования нарушениях, особенно на зарубежных участках.

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%. Выборы на территории Молдавии завершатся в 22.00 мск.

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