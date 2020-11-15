Fox: Обама продвигает на пост госсекретаря свою экс-советницу по нацбезопасности

Бывший президент США Барак Обама лоббирует на пост госсекретаря страны свою бывшую советницу по национальной безопасности Сьюзан Райс, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Так, по информации издания, Демократическая партия изначально рассматривала Райс в качестве возможного вице-президента. Она была включена в список потенциальных кандидатов на этот пост наряду с Камалой Харрис, которая в конечном итоге и баллотировалась вместе с Байденом.

Отмечается, что большинство демократов уже одобрили кандидатуру Райс на пост главы Госдепартамента, однако в штабе вероятного американского лидера продолжают рассматривать и другие варианты назначений.

По утверждению источников, в команде Байдена на этот пост претендуют также бывшие заместители госсекретаря Тони Блинкен и Уиллиам Бернс, а также сенатор от Коннектикута Крис Мерфи.

Сьюзан Райс представляла США в ООН с 2008 года. В 2013 году Обама назначил ее на пост своего советника по национальной безопасности.

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