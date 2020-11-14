Тихановская призвала к международному расследованию гибели Бондаренко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время визита в Ригу призвала к международному расследованию гибели участника протестов Романа Бондаренко. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Тихановской.

В ходе визита Тихановская обратилась к министру иностранных дел Латвии Эдгарсу Ринкевичсу с призывом поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии и ОМОН экстремистскими организациями.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 31-летний житель Минска Роман Бондаренко. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади Перемен».

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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