Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Пашиняна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о беседе Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, о которой не сообщала пресс-служба.

«Президент в преддверии подписания совместного заявления много-много дней работал в онлайн-режиме с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Эти контакты и сейчас продолжаются по мере необходимости достаточно интенсивно», — рассказал представитель Кремля.

Более детальных подробностей разговора Песков не дал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о телефонном разговоре Путина и Пашиняна, который состоялся 11 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Карабаха дал согласие закончить войну

— Опубликован полный текст заявления глав России, Азербайджана и Армении

— Россия отправит в Карабах с миротворцами вертолеты Ми-8 и Ми-24