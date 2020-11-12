Байден назначил своего экс-советника главой аппарата Белого дома

Кандидат от демократов Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, назначил главой аппарата Белого дома Рона Клайна, который ранее занимал пост его советника. Об этом сказано в заявлении на сайте переходной команды Байдена.

«Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента», — говорится в сообщении.

Как известно, Клайн длительное время был советником и главой аппарата Байдена в период, когда тот занимал должность вице-президента в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

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