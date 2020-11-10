Президент Эстонии самоизолировалась из-за контакта с больным коронавирусом
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила на своей странице в Facebook.
Она отметила, что встречалась с этим человеком в пятницу, 6 ноября. Позже у него диагностировали инфекцию.
«Я считаюсь близким контактом и поэтому нахожусь в самоизоляции до понедельника [16 ноября] в соответствии с инструкциями департамента здоровья», — написала эстонский лидер.
Согласно данным на 9 ноября, в Эстонии выявлено 6 376 случаев коронавируса, 76 человек скончались от болезни.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Министр обороны Украины заболел коронавирусом
— Коронавирус выявили у министра финансов Украины