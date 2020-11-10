Президент Эстонии самоизолировалась из-за контакта с больным коронавирусом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что встречалась с этим человеком в пятницу, 6 ноября. Позже у него диагностировали инфекцию.

«Я считаюсь близким контактом и поэтому нахожусь в самоизоляции до понедельника [16 ноября] в соответствии с инструкциями департамента здоровья», — написала эстонский лидер.

Согласно данным на 9 ноября, в Эстонии выявлено 6 376 случаев коронавируса, 76 человек скончались от болезни.

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