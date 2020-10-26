Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
»[Тест] положителен», — сказал источник.
Уточняется, что губернатор чувствует себя хорошо и продолжает работать на самоизоляции.
В Иркутской области коронавирусом заразились 23 398, выздоровели 18 859, умерли 376 человек. Суточный прирост новых случаев продолжает увеличиваться.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Бессимптомное течение COVID-19 связали с проблемной работой иммунитета
— Южная Корея выделила развивающимся странам $200 млн на борьбу с COVID-19