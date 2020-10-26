Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом

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Глава Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

»[Тест] положителен», — сказал источник.

Уточняется, что губернатор чувствует себя хорошо и продолжает работать на самоизоляции.

В Иркутской области коронавирусом заразились 23 398, выздоровели 18 859, умерли 376 человек. Суточный прирост новых случаев продолжает увеличиваться.

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