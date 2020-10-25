Песков опроверг сообщения о вторых переговорах Путина и Суги

Нового телефонного разговора между президентом России Владимира Путина и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой не было. Об этом РИА «Новости» 25 октября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее японские СМИ сообщали, что российский лидер провел новый телефонный разговор с премьером Японии.

«По всей видимости, речь идет о первом разговоре, когда Путин звонил, его поздравлял (с назначением на пост главы правительства. — «Газета.Ru»)», — cказал Песков.

Путин и Суга провели телефонные переговоры 29 сентября. Во время беседы они подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией.

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