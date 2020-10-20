Песков заявил, что Кремль не принимал решений по реформе вооруженных сил

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимал никаких решений по реформам российских вооруженных сил, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Никаких решений на этот счет не принималось. Экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решений таких вопросов нет», — сказал Песков.

Ранее Минфин предложил сократить на 10%, то есть на 100 тыс. человек, штатную численность служащих ВС РФ в рамках оптимизации бюджета. Кроме того, было предложено повысить сроки службы для получения льготной ипотеки и выхода на пенсию, а также отменить ряд военных льгот.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минфине РФ предложили сократить число сотрудников МВД

— Оптимизация бюджета: Минобороны хотят лишить 100 тыс. военнослужащих

— В Минобороны назвали неприемлемым предложение Минфина сократить должности в ВС