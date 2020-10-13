Трамп заявил, что у Байдена был плохой день в понедельник

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе первого после заражения коронавирусом предвыборного митинга во Флориде заявил, что у его оппонента Джо Байдена был плохой день в понедельник, 12 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сонный Джо Байден, неприятный человек, честно скажу, у него был очень плохой день сегодня. Вы видели, что случилось. Если бы у меня когда-либо был такой день, как у него сегодня, считай все», — сказал Трамп, пояснив, что Байден забыл имя Митта Ромни, не знал, в каком штате он находится, а также сказал, что баллотируется в сенат.

«У Байдена был плохой день и много плохих впереди», — добавил президент.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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