Двоим оппозиционерам изменили меру пресечения после встречи с Лукашенко

Двоим арестованным ранее белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения после встречи с президентом страны Александром Лукашенко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир белорусского государственного телеканала «Беларусь-1».

Меру пресечения изменили директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому, указано в сообщении. Кроме того, на показанных в эфире кадрах видно, как Воскресенский стоит на улице.

10 октября президент Белоруссии встретился в СИЗО с оппозиционерами. Встреча продолжалась четыре с половиной часа, на ней обсуждалась конституционная реформа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обмен мнениями: Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами

— Общение Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО попало на видео