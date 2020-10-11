Двоим оппозиционерам изменили меру пресечения после встречи с Лукашенко
Полина Рутковская
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Двоим арестованным ранее белорусским оппозиционерам изменили меру пресечения после встречи с президентом страны Александром Лукашенко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир белорусского государственного телеканала «Беларусь-1».
Меру пресечения изменили директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому, указано в сообщении. Кроме того, на показанных в эфире кадрах видно, как Воскресенский стоит на улице.
10 октября президент Белоруссии встретился в СИЗО с оппозиционерами. Встреча продолжалась четыре с половиной часа, на ней обсуждалась конституционная реформа.
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