Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее в Киргизии «бардаком и хаосом».

«Все, что там происходит, для нас очень важно. Киргизия – наш продвинутый партнер, мы работаем в условиях углубленной интеграции в рамках СНГ, ЕврАзЭС. Ситуация напоминает бардак и хаос. Что там происходит конкретно? Это нужно спрашивать людей на местах», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

Песков выразил надежду на стабилизацию ситуации в стране, в том числе благодаря усилиям и.о. председателя ГКНБ Киргизии Омурбека Суваналиева.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии, явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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